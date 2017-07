Pour ou contre les devoirs de vacances ?

VACANCES STUDIEUSES... OU PAS - Le cahier de vacances est un débat qui divise de nombreuses familles. Faut-il en acheter pour ces enfants ? Une équipe de TF1 a interrogé plusieurs enfants et parents, et même des spécialistes de la pédagogie. Dans l’échantillon interrogé (10 personnes), c’est du 50-50 quant à savoir si les devoirs de vacances sont bons ou non pour l’enfant.