"Pourquoi a-t-on peur d’accueillir des gens qui manquent de tout ?" Le cri des habitants de la vallée de la Roya, qui aident les réfugiés

Il faut le dire, Michel Toesca est un ami de Cédric Herrou. Son film est évidemment parti pris, "totalement acquis à la cause", approuve le cinéaste. Qui pourtant récuse le terme de "militant". "Je suis juste un citoyen, habitant de la vallée qui, comme d’autres, a réagi au début, face à une situation humanitaire insupportable, révoltante et injuste. On fait ce qu’on peut pour aider", dit-il.





Entre habitants et réfugiés, les histoires s’entremêlent, des liens se créent. Cédric Herrou accueille ainsi, tous les soirs, entre 80 et 150 personnes. D’autres habitants, n’ont de la place que pour trois ou quatre. "Il y a aussi une énergie très positive, des moments très joyeux, très drôles", dit Michel Toesca. "Les migrants qui arrivent là sont dans une dynamique de voyage. Ce n’est pas la même situation que quand ils arrivent à Calais, face au mur. C’est beau, toute cette énergie et cette espérance." Il va mettre de tout ça, dans son film, les deux dernières années, les réfugiés qui se racontent, les habitants, les associations, les politiques. Mais aussi les actions clandestines, les checkpoints qui s’installent un peu partout, les militaires, gendarmes et gardes mobiles qui désormais quadrillent la vallée, la répression qui se durcit et... les migrants qui continuent, toujours, à arriver.





Des tragédies s’écrivent ici. Il y a eu des morts. "Des réfugiés qui passent par l’autoroute et se font écraser par un camion, d’autres qui se mettent sur le toit de trains et meurent électrocuté..." souffle Michel Toesca. Parce que non, la situation dans la vallée n’est pas rose. C’est bien plus nuancé qu’une belle histoire de solidarité. Les 5000 habitants ne sont pas tous mobilisés, loin de là. Il y a ceux qui ferment les yeux. Ceux qui balancent. Et ceux qui aident, "peut-être 10 à 20%", estime Michel Toesca. Il y en a aussi qui changent, devant les drames. "Un jour, une commerçante, plutôt tendance Front national, a trouvé des gamins devant son jardin. Elle leur a offert à manger. Elle n’a pas appelé les flics", raconte Michel. La BA aurait pu s’arrêter là. "Et puis un jour, elle nous a rappelé : qu’est-ce que je peux faire d’autre ? Il se passe quelque chose d’humain qui est assez touchant." De l’humanité. Voilà ce qu’il veut montrer.