Pourquoi de plus en plus de jeunes n'ont pas le permis de conduire

Pour Jean-Loup Madre, chercheur spécialiste de la mobilité, "il est clair que les jeunes de 18-20 ans en milieu urbain passent moins le permis, mais il est difficile de déterminer quelle sera la part de cette génération qui le passera plus tard". Cette "tendance de fond" est selon lui un "phénomène ancien qu'on a tardé à constater, et qu'on a observé dans les pays développés dès les années 1990". Pour autant, dit-il, "si les pays développés ont atteint un pic du volume global de circulation, la société sans voitures, ce n'est pas pour aujourd'hui".





"Que la jeunesse retarde l’accès au permis et l’achat d’une voiture ne signifie pas qu’elle n’a ni besoin ni envie d’automobile, mais simplement qu’elle attend sur le bord de la route des conditions plus favorables", ajoute Yoann Demoli, sociologue spécialiste des transports. Dans un article à paraître, le chercheur affirme que "le permis reste tout à fait banalisé parmi les jeunes classes d'âge, d'avantage que le baccalauréat", et que "la conduite automobile reste particulièrement appréciée et valorisée des plus jeunes - d'avantage que des aînés".





Des observations confirmées par le sondage OpinionWay. Si les 18-20 ans et les jeunes habitants en région parisienne sont les moins nombreux à être titulaires du permis, ils sont les plus nombreux à vouloir le passer d'ici 1 an.