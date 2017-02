Pourquoi les prix des fruits et légumes espagnols s'envolent ?

Des courgettes affichées à 4,49€ le kilo, des salades à 2,30€ la pièce… Sur les étals, les prix de certains fruits et légumes flambent. Pourquoi ? À cause des mauvaises conditions météorologiques en Espagne. Des inondations et de la neige dans le sud-est du pays ont entraîné la perte de 25% de la production de la région. "Ils ont très peu ramassé, il y a eu très peu de quantité et forcément, les prix ont augmenté de façon impressionnante", explique un vendeur de légumes dans le Calvados. Face à la réévaluation de ces prix, multipliés par deux, de nombreux commerçants ont décidé de se passer de ces denrées. Pour autant, toute pénurie en France est, pour le moment, écartée.