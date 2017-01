Pourquoi la vidéosurveillance dans les abattoirs ne suffit pas aux associations de défense des animaux (alors que c’est ce qu’elles voulaient)

Les associations déplorent également la suppression d’une autre mesure initialement prévue par une disposition du texte. Elle obligeait la présence de vétérinaires aux postes d’étourdissement et de mise à mort dans les abattoirs de plus de 50 salariés. A l’Assemblée, le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll a justifié ce retrait : "Si on va vers la vidéosurveillance, on ne peut pas en même temps demander à l'Etat de mettre un vétérinaire par chaîne d'abattage".





Un petit motif de satisfaction cependant, les sanctions pénales ont été renforcées : désormais, la maltraitance animale dans un abattoir ou dans les transports d’animaux est considérée comme un délit. Elle est donc passible de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Mais du chemin reste à faire, pour L214 qui milite notamment pour l'interdiction de l'abattage des vaches gestantes, l'interdiction de l'abattage sans étourdissement ou le droit de visite inopinée des parlementaires dans les abattoirs... Pour l’instant, seuls des rapports vont être produits sur ces sujets.





Le texte, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, doit à présent être examiné par le Sénat. Mais il est loin d’être certain que la proposition de loi puisse être définitivement adoptée d’ici la fin de la législature... dans six semaines.