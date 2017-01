Pourquoi un enfant de 10 ans a été reconnu coupable de la chute mortelle d'un bébé dans l'Aube

L'article 122-8 précise qu'il ne peut y avoir de condamnation pénale pour les enfants de moins de 13 ans. Seules des mesures éducatives peuvent être prises : "Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge."





D’autres législations en Europe ont fixé un seuil pénal minimum. Selon les pays, les infractions ou les peines peuvent être différentes. En Espagne par exemple, la responsabilité pénale est fixée à 16 ans, alors qu'elle est de 14 ans au Portugal.





Contacté par LCI, le tribunal pour enfants de Troyes précise que dans le cas du jugement de lundi, il a été considéré que l'enfant "avait fait quelque chose de grave" et qu'au moment des faits, il était considéré comme capable de discernement. Au moment de l'enquête, "le juge d’instruction avait ordonné des expertises, dont une mesure d’inspection éducative, pour vérifier les conditions de vie et de prise en charge de l'enfant et une autre pour évaluer sa capacité de discernement".