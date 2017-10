Gabriel, Louise, Emma... Découvrez quels seront les prénoms les plus donnés en 2018

Chez les garçons, Gabriel reste à la première place du classement. Il devance largement Raphaël et Jules, respectivement deuxième et troisième. malgré la chute de Nathan, la vogue des prénoms bibliques reste prégnante : Adam s'envole avec dans son sillon Gabriel et Raphaël, tandis qu'Aaron surgit aux portes du top 20. On notera l'arrivée d'un petit nouveau dans le classement : Mohamed. Selon le guide, c'est le 37e prénom masculin le plus donné en France depuis l'an 2000.