Près de 4.000 animaux, 200 tonnes de pailles… le Salon de l’Agriculture est fin prêt à ouvrir

VACHES - 3.800 animaux, 230 tonnes de pailles et une égérie, la vache Fine, le Salon de l'Agriculture est fin prêt avant son ouverture au public samedi matin à 9h. Jusqu'au 5 mars, la plus grande ferme de France va accueillir plus de 60.000 visiteurs, un président de la République et sans doute quelques autres candidats.