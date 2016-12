Présomption de légitime défense examinée ce 21 décembre : que prévoit la loi pour les policiers ?

Les policiers réclament principalement un alignement sur leurs collègues gendarmes, qui militaires, peuvent eux faire feu lorsqu'ils sont agressés ou menacés par des individus armés, pour "défendre" une zone qu'ils occupent, si des sommations répétées restent sans effet, ou pour immobiliser des véhicules.





Afin de corriger cette différence, plusieurs modifications vont être apportées par le projet de loi. Policiers et gendarmes pourront "utiliser leur arme après sommations" pour arrêter une personne récalcitrante dont ils ont la garde ou un chauffard fonçant sur eux. Le projet envisage néanmoins un arsenal de "mesures de proportionnalité" comme garde-fous.





Le texte prévoit également un élargissement des conditions d'identification par le seul numéro de matricule dans les procédures pénales. Il s'agit de préserver l'anonymat des enquêteurs, autre revendication des syndicats policiers et des manifestants.





Autre changement : le projet de loi veut "faire passer les peines pour outrage à agent" de "six mois à un an d'emprisonnement" et les sanctionner d'une amende de 15.000 euros contre 7500 auparavant. Si les faits sont commis en réunion, la peine pourra être portée à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende. Comme pour les outrages à magistrat, a précisé le patron de Beauvau.