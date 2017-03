Printemps : les jardiniers se préparent à l’arrivée des premières roses

JARDINS - Malgré la grisaille, le printemps pointe enfin le bout de son nez ! Après cet hiver gris et humide, Guy, commence à chouchouter ses rosiers. Et il est loin d’être le seul passionné à préparer le terrain pour accueillir la reine des roses. En magasins, on repère, on prospecte, dans les jardins, sécateur en main, on s’assure que tout est en place : c’est bientôt le temps des roses…