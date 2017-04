Prisons à taille humaine, activités obligatoires... que propose le livre blanc remis au gouvernement ce mardi ?

Prisons surchargées, personnels pénitentiaires à bout. Jean-Jacques Urvoas annonçait en octobre dernier le lancement d’un vaste plan pour créer entre 12 à 16.000 places de prison supplémentaires. Au programme : la création de 33 nouveaux établissements pénitentiaires et 28 quartiers de préparation à la sortie (QPS). Et un objectif pour le garde des Sceaux : atteindre 80% d’encellulement individuel d’ici 2025. Pour accompagner ce plan, le ministre de la Justice a au début de cette année chargé un membre de l’opposition, le sénateur Jean-René Lecerf, fin connaisseur de la cause carcérale, de la rédaction d’un Livre Blanc sur l’immobilier carcéral.

Au cours des deux derniers mois, l’élu du Nord, entouré d’une cinquantaine de personnalités – membres de l’administration centrale, politiques, magistrats, membres de la société civile .. - a donc planché sur une série de problématiques liées à la détention. Quelle taille pour les établissements ? Comment les aménager ? Comment occuper les détenus ? Le but : éviter que les prisons qui verront le jour au cours de la prochaine décennie ne tombent dans les mêmes affres que celles existantes.

Jean-René Lecerf remettra ses conclusions au garde des Sceaux en fin de matinée, avec à la clé, selon nos informations, 24 propositions ou recommandations.