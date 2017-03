Prisons : la population carcérale française atteint des sommets

Quatre établissements symbolisent particulièrement l’engluement des prisons hexagonales puisque tous abritent en leur sein plus de deux fois plus de détenus que de places disponibles. Il s’agit du quartier maison d’arrêt (253,7%) et du quartier centre de détention (218%) de Faa’a Nuutania, en Polynésie française, de la maison d’arrêt de Nîmes (214%) et du centre de semi-liberté de Gagny (212,5%).





Mais si ces derniers représentent les records absolus, il faut noter qu’une large majorité des prisons françaises dépassent allègrement leurs capacités. Pour preuve, 97 établissements ont une densité carcérale supérieure à 120%. Parmi eux, beaucoup ont même un taux d’occupation supérieur à 150%.