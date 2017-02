Privatisation des radars embarqués : 40 millions d'automobilistes dénonce une "mesure scandaleuse"

L'annonce avait été faite le 2 octobre 2015. Le gouvernement souhaite externaliser le pilotage des voitures banalisées transportant les radars mobiles nouvelle génération (RMNG) pour confier cette mission à des "prestataires agréés" par l'État. Le but ? Multiplier le nombre de contrôles et donc d'amendes. Et c'est bien ce que dénonce l'association 40 millions de consommateurs ce lundi.





"La privatisation des radars embarqués n'a d'autre but que de générer, grâce aux amendes issues des contraventions, d'importantes sommes d'argent qui finiront dans les caisses de l'État (...) En revanche, il n'existe aucune preuve que cette mesure ait un quelconque effet positif sur la sécurité routière", affirme le président de 40 millions d'automobilistes, Daniel Quero. L'association estime qu'à plein régime, ce dispositif permettra à l'État d'engranger 2,2 milliards d'euros par an.





Après avoir réuni près de 300.000 signatures dans une pétition contre cette "mesure scandaleuse", elle appelle les automobilistes à lui faire parvenir leurs photos, qui seront ensuite diffusées pour une "manifestation numérique".