Procès de l'abattoir du Vigan : comment les vidéos choc de L214 ont réussi à mobiliser

Les images montrent des coups de matraque électrique à répétition sur des moutons, des coups de pieds à des bovins à l'agonie et des coups d'aiguillon électrique à la tête d'un cochon. Elles ont été tournées en caméra cachée dans l'abattoir du Vigan, dans le Gard, et diffusées par l'association L214. La vidéo de 4 minutes et 34 secondes, difficilement soutenable, a été vue 1,2 million de fois sur YouTube depuis qu'elle a été postée en février 2016.





Un an plus tard, ces jeudi 23 et vendredi 24 mars, trois employés de l'abattoir ainsi que la communauté de communes du Pays viganais (en tant que personne morale) sont appelés à comparaître au tribunal correctionnel d'Alès, dans le Gard, pour maltraitance animale. C'est le premier procès du genre et cette vidéo choc n'y est pas étrangère.