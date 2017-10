À VOIR - "Burning Out, dans le ventre de l'hôpital", ce soir sur Arte : plongée au coeur du malaise des soignants

Pendant près d'une heure trente, telle une petite souris, le téléspectateur assiste en coulisses au délitement de l'hôpital public. Ses yeux sont ceux de Jérôme Le Maire, auteur du documentaire Burning Out, dans le ventre de l'hôpital, diffusé ce mardi soir sur Arte. Après deux ans d'immersion dans le bloc opératoire de l'hôpital Saint-Louis, à Paris, le réalisateur livre une autopsie du mal-être du personnel médical, coincé entre la nécessité de soigner ses patients et des contraintes toujours plus grandes.





Forcément, à un moment, ça craque. La situation s'envenime sous nos yeux, entre départs de soignants qui ne supportent plus de mettre un pied dans l'établissement, réunions de crise où gestionnaires et personnel ne parlent pas la même langue. Jusqu'à cette scène, peut-être la plus forte du film, qui voit s'affronter verbalement un chirurgien et une infirmière, tous les deux au bout du rouleau, tous les deux n'ayant en tête que le bien-être du patient, mais tous les deux contraints d'appliquer des procédures qui les dépassent.