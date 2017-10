Projet d'attentat de l'ultradroite : "Certains membres de cette mouvance ont des liens avec le FN"

LCI.fr : Sont-ils particulièrement surveillés par les forces de l'ordre françaises ?

Bénédicte Laumond : Ces mouvements sont censés être observés et surveillés de près, et on a quelques raisons de croire que c’est le cas. Mais il ne faut pas perdre de vue deux choses : la réorganisation des services de renseignement en France depuis 2008 a mené a une perte de moyen des services de renseignement territoriaux. D'autre part, depuis quelques années, l’attention a surtout été portée sur l’islamisme et sur les mouvements radicaux de gauche. Donc, ce sont bien des mouvements surveillés par la police, mais pas prioritairement.

LCI.fr : Mardi, les interpellations ont eu lieu dans le sud-est. Connaît-on des zones en France où la droite radicale est particulièrement ancrée ?

Bénédicte Laumond : Il existe des zones où le milieu socio-culturel radical de droite se structure depuis plusieurs années, notamment via l'apparition de camps d’entraînement. Ce sont bien souvent des régions déshéritées et rurales, comme la Picardie, ou des régions du Sud-Est.