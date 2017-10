Projet d’attentat fomenté en prison : comment les portables arrivent-ils derrière les barreaux ?

En janvier 2016, par exemple, un détenu de la prison de Luynes, dans les Bouches-du-Rhône, s'était filmé en direct depuis sa cellule via l'application Périscope. Autre exemple : ces prisonniers d'Arras qui avaient pu discuter sur Facebook avec des journalistes de La Voix du Nord en août 2015.





La chose n'étonne évidemment plus les surveillants de l'administration pénitentiaire. Contacté par LCI, Christopher Dorangeville, secrétaire général du syndicat CGT Pénitentiaire, connaît bien les techniques par lesquelles les smartphones passent les murs des prisons : "Leur présence en cellule est assez fréquente, on en retrouve en nombre conséquent lors des fouilles des cellules. Ils rentrent au cours des parloirs ou bien en projection depuis l'extérieur de la prison. Plus rarement, il est aussi déjà arrivé que des personnels pénitentiaires en rapportent."





Par ailleurs, LCI réalisait en novembre 2015 une enquête sur la présence de smartphones en prison. Des détenus interrogés via Facebook nous indiquaient leurs méthodes : "Pour avoir un portable en prison, il y a plusieurs solutions. Soit on t’en jette un par-dessus les murs et tu le récupères en promenade, soit on te le refile au parloir. Après, c’est vrai qu’il faut souvent changer de téléphone, à cause des fouilles. Mais les jetteurs, c’est pas ça qui manque." Les "jetteurs" ? Ce sont ces complices, à l’extérieur, qui sont payés pour projeter le téléphone par-delà les barbelés, généralement à l’aide d’une raquette et d’une balle de tennis trafiquée.