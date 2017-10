Projet de loi antiterroriste : vers une généralisation des contrôles au faciès ?

Alors que l'Assemblée a largement voté ce mardi le projet de loi antiterroriste, qui doit prendre le relais de l'état d'urgence au 1er novembre 2017, un article a déclenché les inquiétudes des associations. L'article 10 du projet de loi prévoit que des agents de douane puissent contrôler "les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs" aux frontières et dans un rayon de 20 kilomètres autour des aéroports, gares et ports ouverts au trafic international.





De quoi provoquer l'inquiétude de plusieurs associations, dont la Cimade, qui évoque la crainte d'un régime de légalisation du contrôle au faciès". Avec 373 gares, ports et aéroports potentiellement concernés au total, "c'est presque tout le territoire qui est couvert", s'inquiète l'association de soutien aux migrants et réfugiés, selon qui "des villes entières, comme Paris et toute la région Ile-de-France, Lyon, Nantes, Rennes, Bordeaux, Marseille, Montpellier ou Toulouse" seraient concernées.





Ce lundi, une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale à l'appel de SOS Racisme pour alerter sur ces éventuelles dérives.