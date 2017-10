"Je suis forte, je suis belle" : la mannequin noire de la pub Dove jugée raciste défend la marque

Mais la figurante noire en question, Lola Ogunyemi, a décidé de prendre la parole dans une tribune publiée sur le Guardian. Et elle l’affirme : elle est une jeune femme engagée et non, cette publicité n’est pas raciste. Dans son long billet, Lola Ogunyemi explique d'abord les raisons qui l'ont poussé à accepter ce clip : "Depuis mon plus jeune âge, on me dit : 'Tu es si belle ... pour une fille de peau noire.'" Je suis une Nigérienne, née à Londres et élevée à Atlanta. J'ai grandi très consciente de la vision de la société selon laquelle les personnes à la peau noire, en particulier les femmes, seraient mieux dans leur corps si leur peau était plus claire", raconte-t-elle.





Pas naïve : "Je sais que l'industrie de la beauté a alimenté cette opinion avec sa longue histoire de présenter des modèles plus clairs, mixtes ou blancs comme standard de beauté". Mais quand Dove l’a contactée pour être le visage d'une nouvelle campagne de lavage corporel, elle a sauté sur l’occasion. Sans penser une seconde qu’elle allait devenir le visage d’une publicité estampillée raciste. "Avoir l'occasion de représenter mes sœurs à peau foncée dans une marque de beauté mondiale me semblait être le moyen idéal pour rappeler au monde que nous sommes ici, que nous sommes beaux et, plus important encore, que nous sommes appréciés", écrit Lola Ogunyemi.





Et un matin, elle reçoit le message d’un ami, demandant si c’était bien elle, le visage de la publicité décriée. Elle va sur Internet, et constate l’étendue des dégâts. "Si vous tapez dans Google "publicité raciste", c’est mon visage qui apparaît en premier. Des appels au boycott ont été lancés contre les produits Dove, et des amis du monde entier me consultaient pour voir si j'étais d’accord. J'ai été submergée par la controverse autour de cette publicité."