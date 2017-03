PV, embauches, cendriers et nouveau matériel : les 10 mesures d'Anne Hidalgo pour renforcer la propreté de Paris

Anne Hidalgo souhaite impliquer les partenaires de la mairie, comme les grandes enseignes et les immeubles de bureaux, dans l’effort. Elle souhaite notamment qu’ils équipent "en cendriers les points d'entrée et de sortie de leur personnel". Il en sera de même "pour les cafés, sous peine de se voir retirer leur autorisation de terrasse", ajoute-t-elle en précisant que "les agents municipaux ramassent quelque 150 tonnes de mégots par an".