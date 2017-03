Pyrénées : de la neige plus que bienvenue

OR BLANC - Il est tombé 50cm sur les pistes ce week-end. Pour la plus grande joie des vacanciers qui ne manquent pas d'en profiter. Pour certains, c'était même inespéré ! 1000 emplois dépendent ici de la neige qui arrive au bon moment, soit une semaine avant les vacances de Pâques. Une aubaine pour les commerçants et les 600 saisonniers qui vont pouvoir travailler encore 3 semaines. 90% des pistes devraient rester ouverte jusqu'à la fermeture de la station, le 17 avril.