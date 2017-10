Quand Bercy s'essaye au "phishing" sur les fonctionnaires pour les sensibiliser

On appelle ça le "hameçonnage" et tous ceux qui ont une adresse e-mail peuvent en être victimes. Et pour sensibiliser les fonctionnaires du ministère des Finances, les services de Bercy ont volontairement fait parvenir de faux courriels aux 145.000 agents de Bercy... et 30.000 d'entre eux se sont laissés piéger ! C'est l'objet de notre question du jour.