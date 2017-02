Quand des familles d’accueil hébergent des seniors, tout le monde y gagne

INTERGÉNÉRATIONNEL - Odette, 86 ans, vit depuis un an et demi avec Marie-Jeanne et sa famille. Avant de venir vivre ici, cette retraitée habitait avec sa fille. Problème : le logement n'était pas adapté pour son âge. Alors plutôt que d'aller en maison de retraite, cette mamie a fait le choix de verser 1.500 mensuels à Marie-Jeanne. Et dans cette alternative, tout le monde y gagne.