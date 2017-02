Ils n'arrivent pas à retirer leur billet de train : quand des voyageurs sont bloqués à quai parce que la borne SNCF ne "gère pas" leur carte bleue

C’est une course contre la montre que beaucoup ont sans doute connu. Vous avez acheté votre billet de train sur internet, avec votre carte bleue. Le jour J, vous arrivez en gare, forcément un peu en retard. Evidemment, les files s’allongent devant les bornes SNCF. Vous prenez votre mal en patience, trépignez sans vous affoler malgré les aiguilles de la grande horloge qui défilent.





Puis c’est votre tour. Vous cochez "retirer billet", et insérez, comme demandé, votre carte bleue. Vous y êtes presque. Sauf que là… l’horreur. La carte bleue ne passe pas. Le détecteur marque "carte non gérée". Pas possible ? Là-bas, l’écran vous indique que votre train part dans 5 minutes. Deux options : vous embarquez tout de même, mais risquez une amende, car même si vous avez payé votre billet, vous ne l’avez pas retiré ; ou vous allez au guichet, et... prenez l'énorme risque de rater votre train. Scénario noir, dans tous les cas.