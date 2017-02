Quatre choses à savoir sur le 112, ce numéro d'urgence encore trop méconu

En cas de situation de détresse vitale, composez le 15. Ce numéro permet l'invervention d’une équipe médicale dans différents cas de figure : les grandes urgences médicales à domicile, les malaises dans un lieu public, ou encore les blessés par accident. L'interlocuteur du numéro d'urgence est en mesure de déterminer et de déclencher dans les délais les plus brefs l'arrivée d'une ambulance privée, d'une ambulance de réanimation ou d'un hélicoptère pour les cas les plus graves.