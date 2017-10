Que contient le manifeste contre l'impunité des crimes sexuels remis à Marlène Schiappa ?

Alors que le scandale Harvey Weinstein a remis sur le devant de la scène les violences et agressions sexuelles, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les hommes et les femmes a pu prendre connaissance, ce vendredi matin, d'un rapport rédigé par Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Le gouvernement va étudier avec attention le rapport et pourrait inclure certaines recommandations dans sa future loi contre les violences sexuelles.





Avant d'exposer les mesures qu'elle préconise, Muriel Salmona rappelle dans son manifeste qu'"en France, les crimes sexuels bénéficient d'une impunité quasi-totale" : seules 10% des victimes de viols et tentatives de viols arrivent à porter plainte, et seul 1% de l'ensemble des viols et tentatives de viols amène ensuite à une condamnation en cour d'assises. Sur les 10% de plaintes, 60% sont classées sans suite pour les victimes mineures, 70% pour les victimes majeures, 20% sont déqualifiées et 10% aboutissent donc à une condamnation. La psychiatre explique également que les victimes sont souvent abandonnées et maltraitées, leurs droits fondamentaux peu respectés. Enfin, elle démonte l'impact des violences sexuelles et des viols sur la santé : 97% des victimes de viols (98% pour les viols incestueux) subissent des conséquences sur leur santé mentale et 43% sur leur santé physique.





Ainsi, pour "déconstuire le déni, la loi du silence, la culture du viol et l'impunité", le rapport présente plusieurs mesures, classées en huit catégories :