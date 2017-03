"Que le feu du printemps illumine la terre" : on a célébré l'équinoxe avec des druides

Sur les deux tables en bois recouvertes d’une nappe blanche sont disposés marmites, bols remplis de trèfles et de sel, corne d’hydromel - mélange d'eau et de miel symbolisant le soleil -, morceaux de pain et bougies. Les compagnons revêtent leur "saie", une tunique blanche symbole de lumière. Puis se mettent en file indienne à l’entrée de la clairière pour commencer la cérémonie.





Mais avant d’accueillir le printemps, il faut sacraliser l’espace. Pour ce faire, Denis répand de l’encens et du sel aux quatre coins de la clairière afin d’"éloigner les ondes négatives". S’en suivent alors différentes invocations de "l’eau, la terre, l’air, le feu", ainsi que des prières à destination de l’Incréé et des dieux celtiques Belenos, Belisama et Teutatès (plus connu sous le nom de Toutatis, ndlr). "Donne nous, oh esprit universel, ton appui, ton savoir, ta science de ce qui est juste, ton amour de toute chose vivante", déclame notamment Denis, qui n'hésite ensuite pas à jeter des morceaux de pain à son chien Tiago, un dalmatien gourmand.





A intervalles réguliers, un des druides fait sonner sa corne de brume. De son côté, Nicolas garde l'entrée de la clairière avec son glaive, qui reste néanmoins rangé dans son fourreau. "Nous ne sommes pas en temps de guerre", explique très sérieusement ce jeune homme brun au regard rêveur. "Que le feu du printemps illumine la terre", clame ensuite Denis après que sa femme, "la gardienne du feu", a allumé les différentes bougies. Après ce long moment de sacralisation ponctué d'un hommage aux "trépassés", la cérémonie de l’équinoxe démarre enfin.