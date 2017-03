Que reste-il de Nuit debout, un an après ? "Les gens ont commencé à relever la tête"

C'était le 31 mars 2016, à la suite d’un défilé à Paris contre la loi travail, plusieurs centaines de manifestants décidaient d'investir cette "symbolique" place de la République pour y passer la nuit, debout. Un mouvement insuflé notamment par François Ruffin, rédacteur en chef du journal alternatif Fakir, porté à l'époque par le succès de son documentaire "Merci patron !".





"C'est lui qui m'a appelé", se souvient pour LCI Leïla Chaibi, ancienne militante du Front de gauche, qui a rejoint l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à la présidentielle. "Au départ, notre idée était de rassembler un maximum de personnes pour faire tomber la loi El Khomri, faire naître un mouvement citoyen face à l'oligarchie. Et nous avons été très vite dépassés par l'affluence. Il y avait plein de monde, malgré la pluie, le froid... On hallucinait", raconte la jeune femme.





Un élan, qui s'est peu à peu propagé à l’ensemble du pays. Nuit debout a fait des petits à Nantes, Rennes, Marseille, Toulouse, Lyon, Grenoble, 140 villes en tout. "Certes, le mouvement a moins pris en province et quasiment pas en banlieue", tempère Patrick Farbiaz, un militant écologiste, auteur de "Nuit debout : les textes" paru en 2016. "Mais si on le compare à mai 68, il a duré plus longtemps".





Les rassemblements se sont finalement faits de plus en plus rares à la fin de l’été. A Paris, les évacuations quotidiennes de la place de la République par les forces de l'ordre ont fini par décourager les participants. Et le projet de Loi travail - fil rouge de ce soulèvement citoyen - a été adopté le 21 juillet.