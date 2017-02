Que risquez-vous si, comme Penelope Fillon, vous avez perdu votre contrat de travail ?

Au-delà de l’affaire Fillon, les cas d’emploi fictifs sont courants dans le domaine privé, "notamment entre des conjoints", rapporte Eric Rocheblave. Plus généralement, les contentieux liés à l’existence d’un contrat de travail ou non sont fréquents : soit qu’il s’agisse d’un salarié qui estime avoir travaillé et que son contrat n’est pas reconnu, soit dans le cadre d’un contentieux lié par exemple à la disparition d’une entreprise et aux versements des salaires. "Tous les organismes (Urssaf, Sécurité sociale, Assurance de garantie des salaires (AGS), Pôle emploi…, ndlr) peuvent ainsi réclamer la preuve effective du travail réalisé", conclue Me Eric Rocheblave.