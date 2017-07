Que va devenir le centre de déradicalisation de Pontourny, en Indre-et-Loire ?

Il a "montré ses limites", selon les mots de Gérard Collomb. Le ministre de l’Intérieur a annoncé ce vendredi la fermeture prochaine du centre de déradicalisation de Pontourny, basé dans la commune de Beaumont-en-Veron (Indre-et-Loire). Pour rappel, cette structure visait à "préparer, proposer et dispenser une offre et un programme pédagogique afin de réinsérer de jeunes radicalisés". Il n’y avait toutefois plus aucun pensionnaire depuis février dernier.





Dès lors, une question se pose : que vont devenir les 40 salariés encadrants ? Selon l’association de riverains "Radicalement digne de Pontourny", citée par l'AFP, le centre pourrait retrouver sa vocation initiale en accueillant à l’avenir "de jeunes migrants isolés mineurs".





Joint par LCI, l’ancien député PS d'Indre-et-Loire Laurent Baumel précise : "Initialement, le centre de Pontourny s’occupait de mineurs étrangers isolés sous la tutelle de la mairie de Paris". Une mission finalement abandonnée par la municipalité parisienne qui ne souhaitait plus continuer à les accueillir en Touraine, aussi loin de la capitale.