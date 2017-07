Et qui va garder la maison ? En cas de séparation, hommes et femmes ne sont pas égaux

"Quand l’homme contribue le plus aux revenus (plus de 60%), il garde le logement dans 47% des cas, la femme dans 28%", détaille Marie Reynaud, reprenant les chiffres de l’étude. "À l’inverse, quand c’est la femme qui contribue le plus, la femme va conserver le logement dans 42% des cas, l’homme dans 36%. C’est la preuve que le facteur financier joue", poursuit la chercheuse, jugeant que "la contribution aux revenus est le critère le plus important dans la conservation d’un logement". Il n’est toutefois pas le seul.