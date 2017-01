Radars : découvrez les nouveaux panneaux de signalisation

Aucun texte, un graphisme allégé, mais la distance de contrôle et la limitation en cours indiquées : la Sécurité routière a dévoilé ce lundi ses nouveaux panneaux de signalisation des contrôles de radars qu'elle veut "simplifiés" et "plus lisibles". Ils seront installés en lieu et place des vieux modèles à partir de mars.





Le liseret jaune et les symboles de l'onde radar, de la voiture et de la moto restent, mais le message texte et le pictogramme du camion disparaissent de la circulation. "On a mené des études et on a vu qu'en réalité, le texte n'est pas du tout lu", explique le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe.