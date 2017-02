Radars embarqués : l'expérimentation démarre vendredi 24 février en Normandie

L’expérimentation des voitures-radar démarrera le vendredi 24 février. C’est ce que vient d’annoncer la Sécurité routière dans un communiqué publié ce lundi. "Vendredi débutera en Normandie l’expérimentation qui permettra, au 1er septembre prochain, que la conduite des voitures-radar lancées en 2013 soit confiée à des prestataires privés. Ce test de plusieurs mois est destiné à permettre l’homologation du nouveau système et ne donnera lieu à aucune contravention", explique l’association. La première voiture-radar conduite par un opérateur privé ne sera donc effective qu’au 1er septembre 2017 dans ce secteur. Le dispositif d’externalisation sera ensuite étendu aux autres régions.

Une annonce que devrait peu goûter l'Association 40 millions d'automobilistes qui est montée au créneau un plus tôt ce lundi pour dénoncer la "privatisation" des radars embarqués, une "excellente opération financière" pour l'État qui engrangera, selon elle, 2,2 milliards d'euros par an de recettes issues des amendes. Et a lancé une pétition contre ce "système impitoyable" qui a d'ores et déjà récolté plus de 300.000 signatures.