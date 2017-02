Radars embarqués par des sociétés privées : gain de temps pour les forces de l'ordre ou jackpot pour l'Etat ? On fait le point

Pour 40 millions d’automobilistes, c’est une véritable "privatisation" du secteur, qui peut donc mener à toutes les dérives, et surtout à une "intensification de la répression routière". L’association accuse notamment le gouvernement de vouloir faire entrer plus d’argent dans les caisses de l’Etat. "Partant du principe qu'une voiture radar peut flasher - au bas mot - 30 automobilistes par heure, que le ministre de l'Intérieur souhaite que ces véhicules circulent au bout 8 heures par jour et que 440 voitures équipées parcourront nos routes dès l'an prochain, ce sont plus de 38,5 millions de procès-verbaux qui seront dressés à l'encontre d'usagers de la route", calcule Daniel Quéro, président de 40 millions d’automobilistes. "Avec un montant moyen de l'amende à 56,85 €, l'État engrangera près de 2,2 milliards d'euros. À coup sûr, une excellente opération financière... En revanche, il n'existe aucune preuve que cette mesure ait un quelconque effet positif sur la sécurité routière."

L’association épingle aussi le dispositif de rémunération de ces sociétés privées : "Le gouvernement prévoit de rémunérer les sociétés gestionnaires en fonction du temps que passeront les radars-mobiles en circulation", détaille-t-elle. "Autrement dit, plus ils rouleront et sanctionneront, et plus la rémunération due par l'État aux entreprises sera élevée."