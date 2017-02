"Hormis les filles, qui n'a pas compris ?" : oui, l'égalité des sexes s'apprend aussi à l'école

Surtout qu’il y a, semble-t-il, beaucoup de travail. "Chez les élèves, j’observe un consensus en surface sur cette question", poursuit-elle. "Mais dès qu’on ouvre la parole, on voit bien que ça ne coule pas de source. Certains étudiants m’ont déjà affirmé que les filles avaient des capacités d’abstraction moindres que les garçons… sans pouvoir se référer à une source fiable. Ou encore, lors d’une formation en école, j’ai appris qu’un professeur clôturait chaque session de travail d’un ‘hormis les filles, qui n’a pas compris ?’. Le problème avec les stéréotypes, c’est qu’une fois qu’ils circulent, même si on ne les cautionne pas, ils risquent de ressurgir. C’est donc important d’en avoir conscience pour les contourner."





Muriel Salle est chargée du module égalité filles-garçons à Lyon. Dans son académie, c’est plus confortable : elle dispose de 12 heures par an, uniquement dédiées à la culture de l’égalité des sexes. Un cours qui, là non plus, n’est pas complètement obligatoire. C’est en réalité aux responsables de formation de choisir ce module pour leurs élèves, parmi six autres propositions. Et pourtant, selon elle, le sujet mériterait d’être plus largement diffusé. "L’immense majorité de mes élèves futurs enseignants n’a jamais entendu parler du sujet. Il y a bien parfois quelques militant(e)s, mais ils ou elles sont extrêmement rares." Elle explique : "Avec douze heures par an, on reste forcément hors-sol, d’autant plus qu’il y a pas mal de résistants, qui sont en plein dans la culture du déni du sexisme. Ils ne veulent rien voir. D’autres pensent qu’il est normal de traiter différemment les filles et les garçons en classe et développent des arguments qu’on n’entendait pas avant 2014 et la naissance de La Manif pour Tous. Pour certains, ces cours sont perçus comme des heures de catéchisme féministe. Enfin, il y a une grosse frange d’indifférents, pour qui c’est juste un module comme un autre."