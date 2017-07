Le Conseil de Paris en faveur d'une sensibilisation au "manspreading"

En fait, ces autocollants avaient été créés dans le cadre de l'opération "take back the metro", lancée par le collectif Osez le féminisme. "On a donné le feu vert à des femmes qui voulaient s'organiser et en coller entre elles, dans le cadre d'une initiative populaire" nous explique Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole. Selon nos informations, ces visuels ont d'ores et déjà commencé à être retirés des rames de métro. La campagne officielle contre le syndrome des jambes écartées, c'est pas pour tout de suite.