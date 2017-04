Réforme des rythmes scolaires : c'est l'emploi des femmes qui est gagnant !

Dans cette étude, on apprend notamment que la réforme a permis aux mères de "mieux répartir leur temps de travail" sur la semaine, même si elle n'a pas eu d'impact sur leur temps de travail. "Une petite révolution dans l'organisation des temps sociaux", expliquent les deux auteures de l'étude. En effet, avant 2013 et donc cette réforme, "plus de 40% des mères dont le plus jeune enfant était en âge d'aller à l'école élémentaire ne travaillaient pas le mercredi", "soit 20 points de plus que pour les pères", écrivent les auteures.





Après 2013, la réforme "a entraîné une augmentation de la proportion de femmes travaillant le mercredi, réduisant de 15% l'écart de participation entre les femmes et les hommes ce jour de la semaine". Et ce sont les statuts "cadres" et les "professions libérales" qui ont augmenté leur temps de travail, le mercredi.