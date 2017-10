Réforme du code du travail : la CGT et Solidaires ne désarment pas

Si la CGT et Solidaires défileront seuls ce jeudi, en compagnie toutefois des élus de la France insoumise et du PCF, le mouvement intersyndical a encore de beau reste. En vue d'un prochain rassemblement massif, le 24 novembre prochain, des mili militants de la CFDT, de la CFTC et de FO (qui n'ont guère appelé à manifester) vont rallier les cortèges de manifestants à travers la France, comme ils l'avaient fait les fois précédentes. Lors des dernières journées d'actions qui se sont tenues les 12 et 21 septembre, 223.000 personnes puis 132.000 avaient été rassemblées dans l'hexagone selon la police, deux à trois fois plus selon les syndicats.