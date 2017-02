Réforme du divorce à l'amiable : ce qu'il faut savoir

RÉFORME - Depuis le 1er janvier, les couples qui souhaitent divorcer à l'amiable sont désormais obligés d'avoir un avocat chacun. Autre nouveauté : c'est désormais un notaire, et non plus un juge, qui se charge de la procédure. Aujourd'hui, le juge peut seulement se manifester si les enfants sollicitent son intervention.