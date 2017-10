"Je ne fais qu'un repas par jour" : vivre avec 500 euros par mois, une galère de tous les instants

"Je veux gagner mon argent à la sueur de mon front. Je ne veux pas dépendre toute ma vie de l’Etat !" En France, neuf millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 1000 euros par mois. Une large part (2.300.000 personnes) vit même avec moins de 670 euros par mois. C'est le cas de Maria, qui a accepté de témoigner pour LCI à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère.





Une misère contre laquelle cette femme de 52 ans, mère de trois enfants, se bat quotidiennement. Depuis bientôt deux ans, cette habitante de Reims n'a pour seuls revenus son allocation solidarité spécifique (ASS), qui est passée le 1er avril de 16,27 à 16,32 euros par jour, et son Aide personnalisée au logement (APL), s'élevant à 250 euros. Une somme qui ne lui laisse plus grand-chose après avoir payé son loyer. "Une fois que j'ai réglé mon loyer et mes factures, il me reste environ 200 euros par mois. Après avoir fait les courses, il ne me reste plus rien", raconte sans ambages Maria.