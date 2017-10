Regrouper les détenus radicalisés en prison : la fausse bonne idée ?

Pour certains surveillants la réponse est clairement "non" car isoler est impossible. Christopher Dorangeville, porte-parole de la CGT Pénitentiaire assure ainsi : Il est difficile de faire en sorte que les secteurs isolés soient complètement étanches du reste de la prison. Pour nous, rassembler les détenus radicalisés dans des structures dédiées est une erreur. Ils peuvent prendre contact plus facilement entre eux et créer des ramifications de réseaux", notamment grâce aux téléphones portables, interdits derrière les barreaux, qu'ils se débrouillent pourtant toujours pour avoir.





Rien qu'à Fresnes "il y a presque 150 détenus radicalisés identifiés. Le QER, c'est 26 places, où ils peuvent rester quatre à six semaines, avance pour sa part Frédéric Godet, délégué Ufap-Unsa (majoritaire) à Fresnes. Après, ils doivent en théorie être réorientés vers d'autres structures, mais la vérité, c'est qu'ils partent au compte-gouttes, on en garde beaucoup. Et comme on n'a pas d'unité spécialisée où les garder ensuite, on les remet en détention de droit commun", a-t-il expliqué à l'AFP.





Autre argument, celui de la sécurité des surveillants. Et Christopher Dorangeville de rappeler l'agression au couteau, en septembre 2016, de deux surveillants de la prison d'Osny par un détenu radicalisé placé à l'isolement. "Tous les moyens ne sont pas mis en oeuvre par l'administration pénitentiaire pour la prise en charge des personnes radicalisées en prison. Les recrutements qui sont faits ne viennent pas renforcer nos effectifs. Or les caméras nous aident, mais elles ne font pas tout", poursuit-il.