Relations sexuelles avec une fillette de 11 ans : faut-il instaurer un principe de non-consentement de l'enfant ?

À supposer qu'une loi sur le non-consentement de l'enfant voit le jour, quelle devrait en être la limite d'âge ? Au Cofrade, on préconise l'âge de 15 ans, en dessous duquel l'enfant serait forcément non consentant, aux yeux du droit. Du côté, du Haut conseil à l'égalité entre femmes et hommes (HCEfh), on a déjà émis des recommandations sur le sujet. Dans un rapport de 2016 "pour une juste condamnation sociétale et judiciare du viol et autres agressions sexuelles", le HCEfh préconise d'"instaurer un seul d'âge de 13 ans en dessous duquel un enfant est présumé ne pas avoir consenti".