Relation sexuelle avec une fillette de 11 ans : Marianne lance un appel pour "changer la loi"

Marianne réclame "qu’un seuil d’âge soit fixé par la loi, comme c’est le cas dans d’autres pays et comme le préconise le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, afin qu’on ne puisse plus présumer qu’un enfant ait consenti à un acte sexuel", comme nous vous en parlions ici.





De nombreux artistes, philosophes et politiques ont décidé de signer cet appel "pour que l'histoire de Sarah ne se reproduise plus". Parmi eux, on retrouve l'humoriste Sophia Aram, l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, l'animatrice Flavie Flament, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti ou encore l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenczveig.