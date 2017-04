Rencontre annuelle des musulmans de France : "Je voterai pour le candidat qui parlera à une seule France"

"Quand on s’attaque au hijab, c’est un sujet très sensible, reconnaît Abdul, un médecin de 47 ans. Pour les femmes c’est un sujet essentiel, mais pas seulement. Mes deux fils sont à l’université et si l’hijab est interdit dans ces établissements, ils quitteront la France". "Quand on nous touche aux préceptes de notre religion, c’est comme si on nous insultait", abonde Lamine, 55 ans.





Pour ce dernier, les musulmans de France "sont inexistants". "On parle de nous, mais notre voix n’est pas entendue." Alors pour se faire entendre, le 23 avril les deux hommes iront voter pour Jean-Luc Mélenchon. "Méluche" comme ils l’appellent. Et ce ne sont pas les seuls. Parmi ceux que nous avons rencontrés ce samedi (et qui savent pour qui ils vont voter), ils sont une majorité à vouloir glisser le nom du candidat de la France insoumise dans l’urne.





Et pourtant, il a un discours plutôt critique vis-à-vis du port des signes religieux ostentatoires dans les lieux publics. Pour Haoues Seniguer, "c’est la preuve que l’orientation religieuse n’est pas seule à jouer un rôle dans le choix d’un candidat". Mais alors, comment expliquer ce regain d’intérêt pour Jean-Luc Mélenchon ? "Par son discours de gauche intégral en faveur de plus d’équité sociale, d’égalité". Une forme de rejet du Parti socialiste incarné pendant cinq ans par François Hollande pour se tourner vers une autre gauche.