Rentrée universitaire : le difficile parcours des étudiants étrangers sans-papiers

Si les cas d'étudiants sans-papiers sont nombreux, ils ne sont pas majoritaires, rappelle toutefois Estelle de RUSF. "L’immense partie des étudiants sans-papiers commencent leur études de façon légale et suite à un redoublement ou une réorientation perdent leurs droits".





C’est ce qui s’est passé pour Omar*, arrivé d’Algérie il y a douze ans. Cet étudiant en informatique s'est inscrit à l’université de Lille en 2007 via le service d’accueil des étudiants étrangers Campus France. Mais les soucis financiers s'accumulent et Omar a du mal à joindre les deux bouts. Il restera SDF jusqu'en 2012 et passera ses nuits entre les canapés de ses amis, les banquettes des voitures et même les tables des salles de cours. Pour assurer l'essentiel, il travaille la journée et donne des cours de soutien le soir. Difficile de trouver le temps d'étudier avec tout ça.





"C'est très difficile de poursuivre des études dans ces conditions et certains doivent même les arrêter, car sans logement et sans financement c’est très dur", insiste Passy de l'Unef. A partir du moment où vous êtes sans-papiers, vous n'avez droit à aucune aide (Crous, APL…). Omar redoublera à plusieurs reprises avant de finalement se voir refuser sa demande de renouvellement de visa étudiant en 2012. Des décisions qui se font à l'appréciation de la préfecture, qui n'a aucune obligation légale de renouveler ou d'émettre un titre de séjour étudiant.