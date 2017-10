REPLAY - Viols au supermarché : "J'avais peur de perdre mon travail, j'avais peur de lui," une employée accuse son patron

A son mari, Pierre, elle raconte qu'il a des attitudes déplacées avec certaines de ses collègues mais quand il lui demande si cela la concerne, elle nie. "Elle me disait non, mais avec le recul, je me rends compte que son regard, sa parole, tout tremblait chez elle", rapporte son mari.

Puis, les choses vont plus loin. Selon Sabrina, son patron la contraint à lui faire une fellation et la viole à 4 reprises en un mois. C'est alors que Sabrina ose en parler à son mari. Ensemble, ils décident de porter plainte. Une enquête est ouverte et quatre autres salariées ou ex-salariées affirmeront elles aussi avoir été harcelées sexuellement. Et violée pour l'une d'entre elles.