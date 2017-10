Répression sanglante d'Algériens du 17 octobre 1961 à Paris : des associations demandent la reconnaissance d'un "crime d'État"

"Le gouvernement a dit 3 morts, la Fédération de France avance le chiffre de 400. En fait, beaucoup de militants, arrêtés cette nuit-là, ont 'disparu', c’est-à-dire transférés en Algérie. Et d’autres, jetés à la Seine, s’en sont sortis et sont restés cachés", expliquait l'historien Benjamin Stora dans une interview au Nouvel Observateur en 2003. "En réalité, il y a avant, pendant et après. Avant, il y a la violence des 'Calots bleus' et la guerre police-commandos de choc FLN, une cinquantaine de morts algériens. La nuit même, nous avons trois chiffres : 38 morts selon le rapport commandé par Chevènement, 48 selon un autre rapport demandé par Guigou, 98 morts selon nos recherches."





"Nos chiffres ont été établis grâce à l’Institut Médico-Légal, la CIMADE, les archives de la police et du FLN. Après cette nuit-là et les gigantesques rafles, [l'écrivain] Jean-Luc Einaudi décompte une centaine de morts algériens exécutés entre octobre et décembre. Donc, en tout, en trois mois, nous avons environ 300 morts. Et c’est considérable ! Un massacre à Paris."