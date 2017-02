Résidences de vacances : sur la route comme dans les chambres, le chassé/croisé commence

ZOU ! - Dans cet appartement, les vacances sont finies ! Et boucler les bagages relève du défi. Un dernier tour et l’heure de rendre les clés est déjà arrivée. Mais le calme ne revient pas pour autant : les équipes en charge du ménage s’activent déjà pour recevoir les prochains locataires. Et à la porte, on s’impatiente déjà : c’est ça le chassé/croisé !