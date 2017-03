VIDÉO - Restos du Cœur : deux jours pour participer à la collecte de produits

Avec 930.000 bénéficiaires, les besoins de l'association fondée en 1985 sont énormes. "On a de plus en plus de femmes seules avec enfants, d'étudiants qui n’arrivent pas à se nourrir correctement en allant au restaurant universitaire. Et puis on a les personnes âgées avec des retraites insuffisantes pour boucler leurs fins de mois" note Pierre Poupard, président des Restos du Cœur de Loire-Atlantique.





Face à la hausse des besoins, la Collecte Nationale doit encore progresser en 2017. Le défi de cette année est de dépasser les 7 500 tonnes, soit 7,5 millions de repas espère l'association. L'appel est lancé.