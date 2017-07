Bac 2017 - Avec votre prénom, quelles seraient vos chances d’obtenir une mention ?

Tapez votre prénom dans le moteur de recherche du blog de Baptiste Coulmont et vous saurez exactement combien de lycéens s'appelant ainsi ont eu leur bac avec la moyenne, passé les oraux de rattrapage ou obtenu une mention ces dernières années. Le sociologue du CNRS, qui analyse les prénoms comme des marqueurs sociaux, passe depuis 2011 les résultats de l'épreuve à la moulinette. Et son analyse montre à chaque fois combien le choix des parents à la naissance reflète en partie l'origine sociale. Et donc les chances plus ou moins grandes de réussir son parcours scolaire.